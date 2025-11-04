الثلاثاء   
    مراسل المنار : الطيران المسير المعادي استهدف سيارة على طريق كفردجال – عدشيت في قضاء النبطية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      “فاو”: تدمير 80% من الأراضي الزراعية في غزة وتحذير من مجاعة وشيكة

      هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية: ما يحصل في معتقلات العدو إبادة صامتة

      حماس: إعلان الاحتلال عن مشروع استيطاني جديد في قلب الخليل جريمة تهويدية تهدد هوية المدينة

