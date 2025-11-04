إيران تجدد رفضها تصنيع القنبلة النووية لأسباب عقائدية وأخلاقية

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أن طهران لن تسعى إلى إنتاج قنبلة نووية، استنادًا إلى مبادئها الثقافية والعقائدية والأخلاقية.

وقالت مهاجراني، خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي اليوم الثلاثاء إن “تصريحات الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي تؤكد أن إيران لم تمتلك برنامجًا نوويًّا عسكريًّا في الماضي ولا تملكه حاليًا.

وأوضحت أن فتوى دينية صريحة تحرّم إنتاج أو استخدام الأسلحة النووية، مؤكدة أن النهج الإيراني يقوم على القيم الإنسانية والأخلاقية.

وأضافت أن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتم تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي، وبالتنسيق الكامل بين الحكومة ومجلس الشورى، بما يحقق مصالح البلاد.

المصدر: وكالة إرنا