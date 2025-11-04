الثلاثاء   
   04 11 2025   
   13 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 10:14
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    روسيا تستهدف بنى تحتية للطاقة والميناء في أوديسا الأوكرانية

      أعلن حاكم منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، أوليه كيبر، أن القوات الروسية شنّت هجوماً واسعاً بطائرات مسيّرة خلال الليل، استهدف بنى تحتية مدنية للطاقة ومنشآت في الميناء.

      وأوضح كيبر عبر تطبيق “تلغرام” أنّ الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من تدمير معظم الأهداف المعادية، غير أنّ بعض المقذوفات أصابت منشآت مدنية، ما أدى إلى اندلاع حرائق تمت السيطرة عليها بسرعة من دون تسجيل إصابات.

      وتشهد منطقة أوديسا هجمات متكررة خلال الأسابيع الأخيرة، في إطار التصعيد المتواصل بين موسكو وكييف على جبهات الجنوب.

      المصدر: روسيا اليوم

      مواضيع ذات صلة

      روسيا والصين تتعهدان بتعزيز التعاون الشامل ومواجهة التحديات الخارجية

      روسيا والصين تتعهدان بتعزيز التعاون الشامل ومواجهة التحديات الخارجية

      ناريشكين: معطيات استخباراتية سوفيتية مهّدت لتطوير أول مفاعل نووي يعمل بالماء الثقيل

      ناريشكين: معطيات استخباراتية سوفيتية مهّدت لتطوير أول مفاعل نووي يعمل بالماء الثقيل

      مادورو: تواصل يومي مع روسيا في ظل التهديدات الأمريكية بالبحر الكاريبي

      مادورو: تواصل يومي مع روسيا في ظل التهديدات الأمريكية بالبحر الكاريبي