روسيا تستهدف بنى تحتية للطاقة والميناء في أوديسا الأوكرانية

أعلن حاكم منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، أوليه كيبر، أن القوات الروسية شنّت هجوماً واسعاً بطائرات مسيّرة خلال الليل، استهدف بنى تحتية مدنية للطاقة ومنشآت في الميناء.

وأوضح كيبر عبر تطبيق “تلغرام” أنّ الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من تدمير معظم الأهداف المعادية، غير أنّ بعض المقذوفات أصابت منشآت مدنية، ما أدى إلى اندلاع حرائق تمت السيطرة عليها بسرعة من دون تسجيل إصابات.

وتشهد منطقة أوديسا هجمات متكررة خلال الأسابيع الأخيرة، في إطار التصعيد المتواصل بين موسكو وكييف على جبهات الجنوب.

المصدر: روسيا اليوم