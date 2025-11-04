الثلاثاء   
   04 11 2025   
   13 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 05:58
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    حكومة الدومينيكان تعلن تأجيل القمة العاشرة للأميركيتين المقرر عقدها في الأول من كانون الأول/ديسمبر بسبب الوضع في المنطقة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وكالة تاس: انفجار في مصنع للبتروكيماويات في منطقة باشكورتوستان وانهيار جزئي في أحد الورش

      وكالة تاس: انفجار في مصنع للبتروكيماويات في منطقة باشكورتوستان وانهيار جزئي في أحد الورش

      الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: من غير المرجح أن نساهم بأموال فيدرالية لمدينة نيويورك إذا فاز زهران ممداني

      الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: من غير المرجح أن نساهم بأموال فيدرالية لمدينة نيويورك إذا فاز زهران ممداني

      مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات ومداهمات لمنازل المواطنين خلال اقتحامها مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية

      مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات ومداهمات لمنازل المواطنين خلال اقتحامها مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية