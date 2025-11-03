الثلاثاء   
   04 11 2025   
   13 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 00:20
    آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على المناطق الشرقية لمدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن عدة غارات على مناطق شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية سلواد شمال شرق رام الله بالضفة المحتلة

      استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بقنبلة محلية الصنع خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة المحتلة

