عاجل

مندوب العراق لدى مجلس الأمن: نطالب بوقف انتهاك “إسرائيل” لأجوائنا حيث انتهكت 50 طائرة حربية إسرائيلية المجال الجوي للعراق خلال الأيام الأخيرة