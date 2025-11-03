الإثنين   
   03 11 2025   
   12 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 17:32
    عاجل

    مستشفى المعمداني: 3 مصابين بينهم طفلة برصاص الاحتلال شرقي مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      سانا: قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرى العجرف والمشيرفة وأم باطنة بريف القنيطرة وقامت بتفتيش ومحاصرة عدد من المنازل

      بدء أعمال تزفيت شوارع الخيام ضمن خطة التعافي وإعادة إعمار المدينة

      روسيا تضبط إيقاع علاقاتها بالولايات المتحدة: لعبة الدبلوماسية تُعيد تشكيل أجندة السياسة الدولية

