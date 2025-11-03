الإثنين   
   03 11 2025   
   12 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 15:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: الطيران المسير المعادي يستهدف بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة لن توقف مقاومة الاحتلال

      لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة لن توقف مقاومة الاحتلال

      وزارة الصحة اللبنانية: ارتقاء شهيد في غارة العدو الاسرائيلي على عيتا الشعب جنوب لبنان

      وزارة الصحة اللبنانية: ارتقاء شهيد في غارة العدو الاسرائيلي على عيتا الشعب جنوب لبنان

      صحة غزة: ارتفاع اجمالي ضحايا العدوان الصهيوني إلى 238 شهيداً منذ وقف اطلاق النار في الحادي عشر من تشرين الأول 

      صحة غزة: ارتفاع اجمالي ضحايا العدوان الصهيوني إلى 238 شهيداً منذ وقف اطلاق النار في الحادي عشر من تشرين الأول 