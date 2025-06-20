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سرايا القدس: واثقون بأن القيادة والشعب الإيراني الباسل مستمرون في مواجهة العدو بكل حكمة وشجاعة ونؤكد أن مصير هذه الحرب النصر للمؤمنين الصادقين أنصار القضية الفلسطينية والقدس المباركة