الجمعة   
   20 06 2025   
   24 ذو الحجة 1446   
   بيروت 18:22
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    الحرس الثوري الإيراني: الموجة 17 من الصواريخ استهدفت مراكز عسكرية وصناعات دفاعية وقاعدتي نيفاتيم وحتسريم