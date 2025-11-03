الإثنين   
    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: لن أقبل بابتزاز الديمقراطيين وأعتقد أن الإغلاق الحكومي سينتهي

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سأرسل قوات الجيش أو المارينز للمدن الأمريكية في حال استدعت الحاجة لذلك

      رويترز عن ترامب: من الممكن وجود قوات أمريكية على الأرض في نيجيريا أو شن ضربات جوية

      الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة شاب برصاص الاحتلال في منطقة رأس الجورة شمالي الخليل والاحتلال يمنع طواقمنا من إجلائه

