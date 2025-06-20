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رئيس اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية ناصر أخضر: تقود إيران حربًا ضد أميركا و”اسرائيل” نيابة عن الأحرار في العالم ولأنها دولة ذات سيادة وهي داعمة لكل الأحرار والشرفاء والمقاومين