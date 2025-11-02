الأحد   
   02 11 2025   
   11 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 23:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعمليات نسف لمبانٍ سكنية شرق مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: محلقة إسرائيلية معادية ألقت قنبلة على جرافة في مدينة الخيام جنوب لبنان

      مراسل المنار: محلقة إسرائيلية معادية ألقت قنبلة على جرافة في مدينة الخيام جنوب لبنان

      جريح فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات في بلدة بيت فوريك شرق نابلس بالضفة المحتلة

      جريح فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات في بلدة بيت فوريك شرق نابلس بالضفة المحتلة

      الاعتداءات الصهيونية على الجنوب تتواصل…وغارة إسرائيلية على الطريق بين زفتا والنميرية

      الاعتداءات الصهيونية على الجنوب تتواصل…وغارة إسرائيلية على الطريق بين زفتا والنميرية