    الشرطة الإسرائيلية تعلن العثور على المدعية العامة العسكرية وهي حية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة اليامون غرب جنين بالضفة المحتلة

      الاحتلال الإسرائيلي ينسف بالمتفجرات عددا من المباني السكنية شرق مدينة غزة

      قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة

