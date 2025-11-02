مدير مستشفى التحرير بمجمع ناصر الطبي أحمد الفرا: من بين كل سبعة جثامين يتم التعرف على جثمان واحد وذلك لصعوبة التعرف عليها إلا لمن يحمل علامات مسبقة مميزة.