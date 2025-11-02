الأحد   
   02 11 2025   
   11 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 08:10
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قصف مدفعي إسرائيلي مكثف وغارات جوية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزارة الخارجيّة الروسية: ندين بشدة استخدام القوة العسكرية المفرطة في تنفيذ المهام المتعلقة بمكافحة المخدرات

      وزارة الخارجيّة الروسية: ندين بشدة استخدام القوة العسكرية المفرطة في تنفيذ المهام المتعلقة بمكافحة المخدرات

      وزارة الخارجيّة الروسية: نؤكد دعم موسكو الثابت لقيادة فنزويلا في حماية سيادتها الوطنية

      وزارة الخارجيّة الروسية: نؤكد دعم موسكو الثابت لقيادة فنزويلا في حماية سيادتها الوطنية

      مدير عام مجمع الشفاء الطبي: لدينا نحو 5000 مبتور بينهم 2000 طفل بحاجة لأطراف صناعية بشكل عاجل

      مدير عام مجمع الشفاء الطبي: لدينا نحو 5000 مبتور بينهم 2000 طفل بحاجة لأطراف صناعية بشكل عاجل