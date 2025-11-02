الأحد   
    المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: موسكو مهتمة بالحفاظ على الوضع السلمي بين فنزويلا والولايات المتحدة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بيسكوف: موسكو تراقب التطورات في فنزويلا عن كثب وهي مهتمة بأن تبقى العلاقات بين كراكاس وواشنطن هادئة

      المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الوضع الإنساني في غزة يتدهور نتيجة استمرار الحصار وتقييد دخول الشاحنات

      المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: استمرار التضييق الإسرائيلي على إدخال شاحنات الوقود والمساعدات إلى قطاع غزة

