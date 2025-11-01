الأحد   
   02 11 2025   
   11 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 00:08
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار : ارتقاء 4 شهداء جراء استهداف مسيرة معادية لسيارة في دوحة كفرمان

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزارة الصحة العامة: 4 شهداء و3 جرحى جراء غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كفررمان جنوبي لبنان

      وزارة الصحة العامة: 4 شهداء و3 جرحى جراء غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كفررمان جنوبي لبنان

      مراسل المنار: طائرات العدو المسيرة تستهدف سيارة في دوحة كفررمان جنوبي لبنان

      مراسل المنار: طائرات العدو المسيرة تستهدف سيارة في دوحة كفررمان جنوبي لبنان

      وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 29 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية ومياه البحر الأسود خلال 3 ساعات

      وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 29 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية ومياه البحر الأسود خلال 3 ساعات