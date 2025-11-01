السبت   
   01 11 2025   
   10 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 16:26
    وزارة الصحة اللبنانية: جريح جراء غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كفرصير جنوبي لبنان

      وزارة الصحة دانت الاعتداء على الطاقم الطبي والتمريضي في مستشفى سير الضنية وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحرك الفوري

      الصحة اللبنانية: الحذر من أي أجسام مشبوهة في المناطق التي تعرّضت للعدوان

      وزارة الصحة كرمت الدكتور عبد الرحمن البزري

