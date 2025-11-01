السبت   
   01 11 2025   
   10 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 14:53
    النائب رعد: للأسف الشديد بعض الاصوات في الداخل تحرض على الاستسلام للعدو وتفرط بالسيادة متوهمة أنها تحفظ مصالحها

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      العدو الإسرائيلي يواصل انتهاكه للسيادة اللبنانية

      مراسل المنار: الطيران المسيّر المعادي استهدف بلدة كفرصير جنوبي لبنان

      النائب رعد: أي تنازل للعدو أو تسويق لذرائعه الواهية لن يوقف ابتزازه وتماديه

