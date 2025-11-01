السبت   
   01 11 2025   
   10 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 13:21
    كتائب القسام: نؤكد جهوزية طواقمنا للعمل على استخراج جثث أسرى العدو داخل الخط الأصفر في وقت متزامن وفي كل الأماكن في إطار إنهاء هذا الملف

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      “واشنطن بوست” تكشف حجم الوجود العسكري الأمريكي قبالة سواحل فنزويلا

      عراقجي: يمكننا التوصل إلى اتفاق من خلال المفاوضات غير المباشرة.. ولا تفاوض بشأن برنامجنا الصاروخي

      عز الدين: ما تقوم به أميركا من ضغط هدفه تحصيل الأثمان التي عجز عنها العدو في الميدان

