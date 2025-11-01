السبت   
   01 11 2025   
   10 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 11:49
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الهلال الأحمر الفلسطيني: 3 إصابات بالرصاص في قرية المنيا قرب بيت لحم بعد هجوم ميليشيات المستوطنين

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      المتحدث باسم حركة فتح في غزة: الاحتلال يسيطر بالكامل على 58 % من مساحة القطاع

      المتحدث باسم حركة فتح في غزة: الاحتلال يسيطر بالكامل على 58 % من مساحة القطاع

      الجزائر تمتنع عن المشاركة في التصويت على مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء الغربية.. والمغرب ترحب

      الجزائر تمتنع عن المشاركة في التصويت على مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء الغربية.. والمغرب ترحب

      مصادر سورية: رتل عسكري إسرائيلي يتوغل في قرى الحرية وأوفانيا وتل أحمر بريف القنيطرة الشمالي

      مصادر سورية: رتل عسكري إسرائيلي يتوغل في قرى الحرية وأوفانيا وتل أحمر بريف القنيطرة الشمالي