    المتحدث باسم الأدلة الجنائية في غزة:  نناشد حميع المؤسسات الدولية دخول قطاع غزة وتوثيق انتهاكات الاحتلال تمهيدا لمحاسبته على جرائمه

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      شبكة أطباء السودان: وصول 642 نازحًا من الفاشر إلى منطقة الدبة بالولاية الشمالية شمالي السودان

      المتحدث باسم الأدلة الجنائية في غزة: لدينا أدلة توثق تعذيب الاحتلال للأسرى قبل قتلهم

      المتحدث باسم الأدلة الجنائية في غزة: معظم جثامين الشهداء التي وصلت اليوم كانت معصوبة الأعين ومكبلة اليدين والأقدام

