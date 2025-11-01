حركة حماس: إصدار كاتس قراراً يمنع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يُعَدُّ انتهاكاً لحقٍ أساسي من حقوق أسرانا يُضاف إلى سلسلة من الانتهاكات الإجرامية الممنهجة التي يتعرّضون لها