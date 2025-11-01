السبت   
    حركة حماس: إصدار كاتس قراراً يمنع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يُعَدُّ انتهاكاً لحقٍ أساسي من حقوق أسرانا يُضاف إلى سلسلة من الانتهاكات الإجرامية الممنهجة التي يتعرّضون لها

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال تداهم منازل الأهالي خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين

      الجزائر تنأى بنفسها عن التصويت على مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء الغربية

      سلطات الاحتلال تصادق على بناء 1300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “غوش عتصيون” جنوب القدس المحتلة

