المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: هذه القنابل محرمة دوليا وتحتوي على مواد شديد الانفجار يمكن أن تبقى فاعلة لسنوات طويلة ما يجعلها قنابل موقوتة تهدد السلامة العامة وتعيق جهود إعادة الإعمار وعودة الأهالي لمنازلهم