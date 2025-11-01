المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: هذه الأجسام المتفجرة منتشرة في الأحياء السكنية المدمرة وبين المنازل والأراضي وتشكل تهديدا مباشرا وخطيرا على حياة المدنيين الذين يتحركون بين الأنقاض أو يحاولون استصلاح أراضيهم