الجمعة   
   31 10 2025   
   9 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 22:00
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مجلس الأمن الدولي يصوّت لصالح منح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزارة الحرب الأمريكية توافق على تسليم صواريخ “توماهوك” لأوكرانيا

      وزارة الحرب الأمريكية توافق على تسليم صواريخ “توماهوك” لأوكرانيا

      رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: على قادة العالم التحرك لوقف القتل العشوائي في السودان

      رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: على قادة العالم التحرك لوقف القتل العشوائي في السودان

      استطلاع للقناة 12 الإسرائيلية: 69% من الإسرائيليين يرون أن إسرائيل باتت تحت الوصاية الأمريكية

      استطلاع للقناة 12 الإسرائيلية: 69% من الإسرائيليين يرون أن إسرائيل باتت تحت الوصاية الأمريكية