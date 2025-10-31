الجمعة   
   31 10 2025   
   9 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 20:27
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    فايننشال تايمز عن منظمات إنسانية: إسرائيل تعيق وصول مساعدات غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الرئيس عون يطلب من الجيش التصدي لأي توغّل إسرائيلي

      الرئيس عون يطلب من الجيش التصدي لأي توغّل إسرائيلي

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الجمعة 31\10\2025

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الجمعة 31\10\2025

      الجيش اللبناني: توقيف مواطن في الهرمل لتأليفه عصابة خطف وإتجاره بالأسلحة

      الجيش اللبناني: توقيف مواطن في الهرمل لتأليفه عصابة خطف وإتجاره بالأسلحة