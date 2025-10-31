الجمعة   
   31 10 2025   
   9 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 17:23
    الشيخ قاسم: إن قوة لبنان هي سد ورادع والوقائع أثبتت ذلك فلنحافظ على قوة لبنان من أجل أجيالنا ومستقبل أبنائنا

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الانتهاكات المروعة لقواعد الحرب في السودان لا يمكن تبريرها ويجب أن تتوقف فورا

      مراسل المنار: طائرة معادية مسيرة تستهدف مواطنا على دراجة نارية في مدينة النبطية جنوبي لبنان

      الشيخ نعيم قاسم: أمريكا ليست وسيطاً نزيهاً ودعم المقاومة واجب ولن نقبل تجريد لبنان من قوته

