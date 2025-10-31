الجمعة   
    الرئيس عون: خيار التفاوض هو من اجل استرجاع حقوقنا لم يقابله الطرف الاخر الا بمزيد من الاعتداءات على لبنان

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      شهيدان بقصف على غزة والاحتلال يسلّم 30 جثماناً لأسرى فلسطينيين

      العلامة الخطيب نبه من التطاول على صلاحيات رئاسة مجلس النواب ونوه بموقف رئيس الجمهورية: البلد لا ينقصه أزمات جديدة

      حركة أمل تعليقاً على “المرسوم 1628”: لتدخل وزير العمل الفوري للرجوع عن هذا الخطأ الفادح

