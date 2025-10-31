الجمعة   
   31 10 2025   
   9 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 12:46
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    إعلام العدو : استقالة المدعية العسكرية من منصبها لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي عقب تسريب فيديو لتعذيب أسير فلسطيني

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      يوميات معركة أولي البأس… اليوم التاسع والثلاثون

      يوميات معركة أولي البأس… اليوم التاسع والثلاثون

      النائب فياض خلال الوقفة التضامنية مع بلدية ‏بليدا: كل القرى الجنوبية ‏لن يكسرها الاغتيال

      النائب فياض خلال الوقفة التضامنية مع بلدية ‏بليدا: كل القرى الجنوبية ‏لن يكسرها الاغتيال

      كاتس يعلن إقالة المدعية العسكرية رغم استقالتها

      كاتس يعلن إقالة المدعية العسكرية رغم استقالتها