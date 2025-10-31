الجمعة   
   31 10 2025   
   9 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 06:38
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    إطلاق نار من آليات الاحتلال في المناطق الشرقية لمدينتي خانيونس و غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل: على جميع الهيئات و الدول و الشعوب العمل لإعادة الحياة الى غزة و ادخال المساعدات وفتح المعابر

      المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل: على جميع الهيئات و الدول و الشعوب العمل لإعادة الحياة الى غزة و ادخال المساعدات وفتح المعابر

       المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل: ما دخل إلى غزة بعد وقف إطلاق النار لا يلبي حاجات الناس الأساسية

       المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل: ما دخل إلى غزة بعد وقف إطلاق النار لا يلبي حاجات الناس الأساسية

      المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل: نحتاج الى معدات ثقيلة لاستخراج الجثامين وإزالة الركام

      المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل: نحتاج الى معدات ثقيلة لاستخراج الجثامين وإزالة الركام