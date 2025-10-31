الجمعة   
   31 10 2025   
   9 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 05:06
    عاجل

    قوات الاحتلال تنسف عددًا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال تعتقل الشاب محمد عابد عقب اقتحام منزله في حي الظهر بمدينة قلقيلية

      قوات الاحتلال تداهم منزل عائلة الأسير المُحرر في صفقة التبادل والمُبعد “مقدام جبر” في مدينة قلقيلية

      واشنطن بوست عن خبراء: سعي ترامب لاستئناف التجارب النووية قد يستغرق سنوات ويكلف ملايين الدولارات

