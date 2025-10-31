الجمعة   
   31 10 2025   
   9 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 03:29
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    واشنطن بوست عن خبراء: سعي ترامب لاستئناف التجارب النووية قد يستغرق سنوات ويكلف ملايين الدولارات

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال تداهم منزل عائلة الأسير المُحرر في صفقة التبادل والمُبعد “مقدام جبر” في مدينة قلقيلية

      قوات الاحتلال تداهم منزل عائلة الأسير المُحرر في صفقة التبادل والمُبعد “مقدام جبر” في مدينة قلقيلية

      قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز حوارة

      قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز حوارة

      قوات الاحتلال تداهم منازل الأهالي خلال اقتحام مخيم العزة شمال بيت لحم

      قوات الاحتلال تداهم منازل الأهالي خلال اقتحام مخيم العزة شمال بيت لحم