    نائب الرئيس الأميركي: الإغلاق الحكومي يمكن أن يؤدي لكارثة في قطاع الطيران وقطاع النقل الجوي لن يعمل بشكل صحيح مع الإغلاق

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين على دوار قدوميم شرق مدينة قلقيلية

      استشهاد الشاب محمد سالم قديح متأثرًا بجراحه التي أصيب بها إثر القصف على منطقة المواصي في خانيونس قبل يومين

      وزير النقل الأميركي: الإغلاق الحكومي يؤثر على قدرتنا على توفير مراقبين جويين وإذا لم ينته فسنواجه مشكلات كبيرة

