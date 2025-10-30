منظمات غير حكومية تتهم نستله وستاربكس ونيومان بانتهاكات لحقوق الإنسان في سلاسل توريد القهوة

اتهمت منظمات غير حكومية، من بينها “كوفي ووتش”، شركات “نستله” و”ستاربكس” و”نيومان كافي غروبه” بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، تشمل عمالة الأطفال، في مختلف أنحاء سلاسل توريد القهوة الخاصة بها.

وأفادت “كوفي ووتش” في بيان بأنها، وبالتعاون مع منظمتَي “إنترناشونال رايتس أدفوكت” و”دويتشه أومويلثيلف”، تقدمت بشكوى ضد هذه الشركات لدى المكتب الاتحادي الألماني للشؤون الاقتصادية ومراقبة الصادرات (BAFA).

تتهم المنظمات هذه الشركات بعدم الامتثال للقانون الألماني الخاص بمسؤولية الشركات في تطبيق العناية الواجبة ضمن سلاسل التوريد، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2023، ويهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حظر عمالة الأطفال والعمل القسري. ولم يتسن لوكالة فرانس برس الحصول على تأكيد فوري من جانب المكتب الاتحادي الألماني بشأن تلقي الشكوى.

وأشارت “كوفي ووتش” إلى تقارير عن “انتهاكات خطرة في مزارع البن في الصين والمكسيك والبرازيل وأوغندا، تتضمن عمالة الأطفال والعمل القسري وانتهاكات جسيمة لمعايير السلامة في مكان العمل، بالإضافة إلى الاستغلال العمالي”.

ونقل البيان عن مديرة المنظمة إيتيل هيغونيه قولها: “في المزارع التي تورد منتجات ‘نستله’ و’ستاربكس’ و’نيومان كافي غروبه’ وغيرها، هناك أطفال يعملون ويتعرض الناس للمضايقة وتُنتهك حقوقهم”. وأضافت: “نحن مقتنعون بأن هذه المشاكل خطرة ومنهجية ومنتشرة، ويجب على السلطات الألمانية أن تتحرك لإجبار الشركات على تحمل مسؤوليتها”.

وردت “نستله” في بيان تلقته وكالة فرانس برس بالقول: “نأخذ هذه الادعاءات على محمل الجد، لأنها لا تتماشى مع معاييرنا العالية”، مؤكدة أنها ليست على صلة مباشرة بالمزارع المعنية أو أنها أنهت علاقتها مع أحد الموردين بسبب انتهاك المعايير.

أما “ستاربكس” و”نيومان كافي غروبه” فلم تردا على اتصالات فرانس برس، في حين أكدت “ستاربكس” لأسبوعية “دير شبيغل” رفضها الاتهامات التي وصفتها بأنها “لا أساس لها”، مشددة على التزامها توريد القهوة بمسؤولية وتعزيز احترام حقوق الإنسان.

المصدر: أ.ف.ب.