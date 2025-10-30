الخميس   
   30 10 2025   
   8 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 19:18
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    “أكسيوس” عن مسؤول أمريكي: نريد من تركيا أن ترسل قوات إلى غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الاحتلال الصهيوني يدمر بالمتفجرات عددًا من المباني شرق مدينة غزة

      الاحتلال الصهيوني يدمر بالمتفجرات عددًا من المباني شرق مدينة غزة

      المستشارية الثقافية الإيرانية في لبنان ترعى حفل توقيع كتاب في بلدة بدنايل البقاعية

      المستشارية الثقافية الإيرانية في لبنان ترعى حفل توقيع كتاب في بلدة بدنايل البقاعية

      حزب الله يشيد بمواقف رئيس الجمهورية ويدعو الحكومة لتحرك دبلوماسي ضد التوغلات الصهيونية

      حزب الله يشيد بمواقف رئيس الجمهورية ويدعو الحكومة لتحرك دبلوماسي ضد التوغلات الصهيونية