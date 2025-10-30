الخميس   
   30 10 2025   
   8 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 17:34
    عاجل

    جيش الاحتلال الإسرائيلي: تسلمنا من الصليب الأحمر جثتي “رهينتين” في قطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اليونيفيل: التوغل الإسرائيلي المسلح في جنوب لبنان انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 ولسيادة لبنان

      لافاجيت تحذّر: وقف أعمال الكنس وجمع النفايات الاثنين ومدن الفيحاء مهددة بكارثة نفايات

      وقفة تضامنية في البداوي تنديداً بجريمة بليدا

