    عاجل

    مراسل المنار: جرافة للجيش اللبناني تتوجه الى اطراف بليدا لاستحداث موقع عسكري للجيش

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اليونيفيل: التوغل الإسرائيلي المسلح في جنوب لبنان انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 ولسيادة لبنان

      لافاجيت تحذّر: وقف أعمال الكنس وجمع النفايات الاثنين ومدن الفيحاء مهددة بكارثة نفايات

      جيش الاحتلال الإسرائيلي: تسلمنا من الصليب الأحمر جثتي “رهينتين” في قطاع غزة

