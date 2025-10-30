مراسل المنار: الدوي الذي يُسمع في الناقورة ناجم عن قيام جنود العدو الإسرائيلي بتنفيذ تفجيرات في محيط الموقع العسكري المستحدث في اللبونة، وقيام قوات اليونيفيل بتفجير ذخائر من مخلفات العدوان الإسرائيلي