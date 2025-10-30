دبلوماسيون وسفراء أوروبيون يحذرون تل أبيب من “خطأ فادح”

أبدى دبلوماسيون وسفراء أوروبيون في تل أبيب، اليوم الخميس قلقهم العميق من قرار وزير الحرب الصهيوني “يسرائيل كاتس” منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين، وحذروا من أن القرار “يشكل خطأً فادحًا” ويقوّض القانون الدولي الإنساني.

وقالت الهيئة إن “مواقف مماثلة عبّر عنها دبلوماسيون أوروبيون وسفراء أجانب في “إسرائيل”، مشيرة إلى أنهم حذّروا من أن “القرار الصهيوني قد يضع تل أبيب في عزلة دولية جديدة”.

وبحسب هيئة البث العبرية، بررت تل أبيب رفضها السابق بعدم سماح حركة “حماس” بزيارة الأسرى الصهاينة لديها، وفق زعمها، إلا أن هذا المبرر لم يعد قائمًا بعد الإفراج عنهم.

وأشارت الهيئة إلى أن قرار كاتس الأخير “يستند إلى توصية من جهاز الأمن العام (الشاباك)” الذي اعتبر أن الزيارات قد تتيح للأسرى نقل معلومات لعناصر من “حماس”، وفق زعمه.

المصدر: مواقع