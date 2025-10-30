تركيا تحتوي التصعيد بين باكستان وأفغانستان: جولة مفاوضات ثانية في إسطنبول

رجّح مصدر أمني باكستاني، الخميس، استئناف المفاوضات بين بلاده وأفغانستان، بعدما تعثّرت الجولة الأخيرة التي عُقدت في إسطنبول.

وكانت الجولة الثانية من المباحثات الهادفة إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين البلدين قد انطلقت السبت في إسطنبول، غير أنّها «فشلت في التوصل إلى حل قابل للحياة»، بحسب ما أعلنت إسلام آباد الأربعاء.

وقال المصدر الباكستاني، الذي رفض الكشف عن اسمه، إنّ «جولة جديدة من المفاوضات بين أفغانستان وباكستان ستُعقد على الأرجح في إسطنبول».

وأكد لوكالة «فرانس برس»، أنّ بلاده ستشارك «بانفتاح، ولكن من دون المساومة على موقفها الأساسي المتعلق بالأمن القومي».

وتواجه إسلام آباد تصاعداً في وتيرة الهجمات التي تستهدف قواتها الأمنية، وتطالب كابول بـ«إجراءات موثوقة وحاسمة» لضمان عدم استخدام أراضي أفغانستان من قِبل مجموعات تصفها بـ«الإرهابية». في المقابل، يعتبر مسؤولون أفغان أنّ هذه المطالب «غير واقعية».

وبعد مواجهات حدودية بين البلدين أوقعت عشرات القتلى، بينهم مدنيون، توصلت كابول وإسلام آباد قبل عشرة أيام بوساطة قطرية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وبدأتا مفاوضات في تركيا السبت للتوصل إلى اتفاقية هدنة.

وبدأت المواجهات قبل أسبوعين حين شنّت حكومة طالبان في أفغانستان هجوماً حدودياً بعد انفجارات وقعت في كابول وُجهت أصابع الاتّهام فيها إلى باكستان، ما أدى إلى إغلاق الحدود بين البلدين.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، حذّر وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف من أنّ «حرباً مفتوحة» قد تندلع بين البلدين إذا باءت المفاوضات بالفشل.

المصدر: مواقع إخبارية