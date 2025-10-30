الخميس   
    عاجل

    الجيش اللبناني: طلبنا من لجنة الاشراف على وقف الاعمال العدائية وضع حد لانتهاكات العدو الاسرائيلي المتمادية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      “مياه بيروت وجبل لبنان” حدّدت مهلة لتقديم طلبات إلغاء الاشتراكات

      الجيش اللبناني: الادعاءات والذرائع الواهية التي يطلقها العدو باطلة وتهدف لتبرير انتهاكاته ضد وطننا ومواطنينا

      وزارة الشؤون: مواكبة العودة الآمنة والمنظّمة للنازحين السوريين من لبنان إلى سوريا

