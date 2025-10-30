مراسل المنار: القوة الاسرائيلية التي توغلت الى مبنى بلدية بليدا في وسط البلدة اطلقت الرصاص بغزارة واعدمت موظف البلدية ابراهيم سلامة اثناء نومه في المبنى قبل ان تنسحب بإتجاه الحدود