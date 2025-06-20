الجمعة   
   20 06 2025   
   24 ذو الحجة 1446   
   بيروت 11:12
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الكرملين: رد موسكو على اغتيال السيد الخامنئي سيكون سلبياً للغاية وروسيا لن تقبل مثل هذا الفعل لأنه قد يقود إلى المجهول