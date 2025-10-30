الخميس   
    مراسل المنار: الجيش اللبناني يجري اتصالات عاجلة بقوات الأمم المتحدة للتدخل ومؤازرته في مواجهة استمرار الاعتداء الاسرائيلي في بلدة بليدا

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      المتحدث باسم الأمم المتحدة: الأمين العام يدين بشدة عمليات القتل التي نتجت عن الغارات الجوية الإسرائيلية بغزة

      مصادر فلسطينية: قصف مدفعي متواصل على المناطق الشرقية لمدينة غزة

      مراسل المنار: مسيرات ومحلقات صغيرة تواكب القوة الاسرائيلية المتوغلة التي ما تزال متواجدة في مركز بلدية بليدا بعد تجاوزها الحدود لمسافة 1000 م

