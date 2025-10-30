الخميس   
   30 10 2025   
   8 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 02:49
    عاجل

    مراسل المنار: قوة اسرائيلية معادية مؤلفة من جيبات عسكرية تجاوزت الحدود ودخلت الى مركز البلدية في بلدة بليدا و سمع اطلاق نار اثناء عملية التوغل

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار :مصير احد موظفي البلدية الذي يبيت فيها لازال مجهولاً بعد دخول عناصر العدو اليها

      مراسل المنار: وصول قوة من الجيش اللبناني الى محيط تواجد القوة الاسرائيلية المتوغلة في محيط بلدية بليدا

      طائرات الاحتلال تشن أكثر من 10 غارات على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس

