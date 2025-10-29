سرايا القدس: تمكن مقاتلونا في سرية قباطية من تفجير عبوة ناسفة أرضية من نوع “طوفان” في مسار الآليات العسكرية المقتحمة للبلدة وإعطاب جيب قيادة محققين إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي