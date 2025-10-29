الأربعاء   
   29 10 2025   
   7 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 20:44
    عاجل

    110 شهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ يوم أمس

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مدير قسم الأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي: هناك 5500 طفل بحاجة عاجلة للسفر خارج قطاع غزة لتلقي العلاج

      قوى تعطل البرلمان تحاول تعديل قانون الانتخابات للاستثمار في أصوات المغتربين

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة عقربا جنوب مدينة نابلس بالضفة المحتلة

