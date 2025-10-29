قائد في سرايا القدس: تتمثل المعلومات في إحداثيات مواقع ومراكز القيادة والسيطرة وتحشدات العدو وبعض المواقع المستحدثة ومعلومات لا يمكن الإفصاح عنها في هذه المرحلة